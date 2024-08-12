В минувшие выходные в подмосковной в усадьбе «Мураново» прошел фестиваль «День варенья»

Гастрономический фестиваль «День варенья», который прошел в минувшие выходные на территории усадьбы «Мураново», привлек порядка трех тысяч гостей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Примечательно, что данный фестиваль прошел уже 12-й раз. Он призван сохранить дух традиций мурановской усадьбы, где было принято в конце лета варить варенье на открытом воздух. Фрукты и ягоды для заготовок на зиму собирали в местных садах и окрестных лесах.

Гости фестиваля приняли участие в мастер-классах по варке варенья, а также путем голосования выбрали самый вкусный десерт. Процесс приготовления варенья сопровождался живой музыкой и диджей-сетами.

Культурно-просветительскую программу фестиваля составили выставки, экскурсии, усадебный квест, книжная ярмарка и творческие мастер-классы для взрослых и детей.

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