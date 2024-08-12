Губернатор Воробьев: Подмосковье активно участвует в оказании помощи жителям Курской области

Московская область продолжает оказывать помощью жителям Курской области. Тему эвакуации детей из региона и размещения их в в Подмосковье стала одной из центральных на еженедельном совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством Московской области и главами округов.

«Вы знаете, что произошло вторжение — наглое, бесцеремонное, жестокое — на территорию нашей страны. Было принято решение отправить туда бригады скорой помощи и врачей отдельно для того, чтобы усилить возможность спасать жизни как гражданским, так и нашим бойцам», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что подмосковный врачи оказывают помощь гражданам круглосуточно. Губернатор выразил благодарность врачам, фельдшерам, водителям, которые работают в Курской области. По его словам, после разговора с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым в регионе стали прорабатывать вопрос эвакуации детей из региона. Этим занялись АО «Мострансавто» и профильные министерства Подмосковья. Первые автобусы начали прибывать в регион ночью.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что Подмосковье постоянно находится на связи с врио губернатора Курской области.