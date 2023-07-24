В минувшую субботу в подмосковном Домодедово состоялось торжественное открытие парка «Взлет»
Фото: [Пресс-служба Министерства благоустройства МО]
Порядка десяти тысяч человек побывало в парке «Взлет» в Домодедове в день его открытия. Об этом сообщили в региональном Минблаго.
Отмечается, что возле центрального входа функционировала фотозона с ростовыми куклами кошки и совы. А на информационной площадке проходили ретро-танцы, и фотовыставка «Было/стало». На детской игровой площадке юных гостей ждали шоу-программы, творческие мастер-классы.
Посетители смогли принять участие в акции «Найди друга», а также посадить «Дерево дружбы». Завершился вечер кинопоказом под открытым небом.
Ранее глава Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что содержание парков во всем регионе должно быть на уровне.