Андрей Воробьев: содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне

Сегодня во Владивостоке объявят победителей Всероссийского конкурса малых городов. Подмосковье принимает участие в нем уже в восьмой раз. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал на традиционном совещании с руководящим составом регионального правительства и главами муниципалитетов.

Цель конкурса — выявление лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году Московская область направила на конкурс десять проектов, среди которых — благоустройство скверов, площадей, улиц, проспектов.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. Сегодня министр строительства РФ, который возглавляет это направление, также обратил внимание на качество содержания парков — не только их строительство, запуск, но и дальнейшее использование», — отметил губернатор.

Глава региона обратил внимание глав муниципалитетов на то, что в ряде территорий созданы красивые парки, а вот их содержание оставляет желать лучшего.

«В частности, по Красногорску был ряд жалоб. И вообще, все что касается содержания парков, у нас должно быть на уровне», — подчеркнул Воробьев.

Андрей Воробьев также поручил держать на контроле наполнение парков услугами, малым бизнесом.

«В ближайшее время прошу поставить на обсуждение содержания, работу парков — все, что важно для большого количества людей», — сказал губернатор Московской области.

Ранее Андрей Воробьев назвал востребованным благоустройство парков в регионе.