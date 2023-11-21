В Московской области откроются более 180 ледовых катков

В предстоящем зимнем сезоне в Подмосковье будет работать 181 каток, 30 из них с искусственным льдом. Об этом сообщил на заседании регионального правительства министр благоустройства области Михаил Хайкин.

Планируется, что за сезон в парках культуры и отдыха побывает 19 миллионов посетителей. Для них откроются не только катки, но и лыжные трассы, и тюбинговые горки. Как отметил министр, инфраструктура парков существенно расширится. Уже в декабре заработают восемь новых больших катков в Балашихе, Пушкине, Наро-Фоминске, Коломне, Истре и других муниципалитетах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.