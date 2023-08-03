В Московской области с начала года более 22 тысяч человек сдали нормы ГТО

В Подмосковье прибавилось полку значкистов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

За полгода сектора для сдачи нормативов посетили 22 282 жителя региона. Почетными знаками награждено 19 006 человек, информирует пресс-служба регионального Минспорта.

Как отмечает вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина, наличие знака отличия ГТО позволяет абитуриентам при поступлении в вуз получить дополнительные баллы. Приятно, что с каждым годом становится больше золотых значкистов. Только с начала 2023 года в их ряды влились 13 088 человек.

Всего с момента возрождения комплекса ГТО его участниками в Подмосковье стали более 500 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что легкоатлеты поборются за Кубок губернатора Московской области.