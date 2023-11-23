В Московской области стартовал лыжный сезон

В Подмосковье открыли лыжный сезон. Первый старт прошел накануне на трассе областной спортшколы «Истина» под Истрой, сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта.

Участие в массовом заезде приняли как профессиональные спортсмены, так и любители — всего девять команд. Первое место заняли лыжники из села Бужаниново под Истрой, второе — из Сергиева Посада и деревни Глебово, третье — из села Красная Пойма городского округа Луховицы.

В этом спортивном сезоне в Подмосковье будут работать свыше ста шестидесяти лыжных трасс. Их общая протяженность составит почти восемьсот километров. Кроме того, сейчас работы по подготовке лыжни ведутся в Красногорске на территории стадиона «Зоркий».

Ранее сообщалось, что губернатор Андрей Воробьев проверил работу физкультурно-оздоровительного комплекса в ЗАТО Молодежный.