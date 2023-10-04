В Московской области стартует новый сезон Студенческой хоккейной лиги

Первые матчи нового сезона Открытого чемпионата студенческой хоккейной лиги Москвы и Подмосковья состоятся в субботу. Об этом информирует пресс-служба регионального Минспорта.

В дебютной игре на ледовой арене имени Сергея Федорова в Сергиевом Посаде встретятся местная команда «МФЮА» и «ПРОСВЕТ» из Мытищ. Как отмечают организаторы соревнования, в новом сезоне число участников существенно увеличилось до 24 (в прошлом году было восемь). Все команды теперь поделены на три дивизиона по географическому признаку — «Восток», «Запад» и «Юг».

Напомним, в прошлом сезоне золотые медали завоевали хоккеисты из Чехова. На втором месте были можайские хоккеисты, а замкнули призовую тройку представители Мытищ.

Календарь всех игр можно найти на сайте федерации хоккея Московской области и в социальных сетях СХЛ. Вход на матчи свободный.

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