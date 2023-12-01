В Московской области в декабре откроются 30 больших катков

До новогодних праздников в Подмосковье откроются 30 больших катков. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства благоустройства.

Как отметил руководитель ведомства Михаил Хайкин, будет существенно расширена инфраструктура для отдыха в зимнем сезоне. В настоящее время уже работают четыре крупных катка (Черноголовка, Одинцово, Химки, Красногорск). В первый день зимы откроются еще 11 арен с искусственным льдом — в Балашихе, Долгопрудном, Красногорске, Люберцах и других муниципалитетах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.