В московском Доме кино началось прощание с заслуженной артисткой РСФСР Светланой Светличной

Прощальная церемония для заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной проходила в Доме кино в Москве. Как сообщило РИА Новости, после последнего прощания актрису похоронят на Троекуровском кладбище в «актерском городке».

Светличная ушла из жизни в субботу на 84-м году после длительной борьбы с болезнью. Она впервые появилась на экране в 1959 году и приобрела популярность благодаря своим ролям в таких известных фильмах, как «Стряпуха», «Бриллиантовая рука», «Семнадцать мгновений весны» и многих других.

Ранее актер Садальский назвал Светличную ярким секс-символом СССР.