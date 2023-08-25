В Московском губернском театре к юбилею Пушкина планируют поставить спектакль «Капитанская дочка»
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В Московском губернском театре к юбилею Александра Пушкина запланирована постановка одного из наиболее известных произведений классика – «Капитанской дочки». О планах сообщил худрук учреждения Сергей Безруков, передает АГН «Москва».
«То, что я задумал, будет оригинальным и необычным прочтением «Капитанской дочки». Во всяком случае, я попробую сохранить текст Александра Сергеевича Пушкина», – сказал он на сборе труппы.
Безруков отметил, что начало репетиций запланировано на февраль – март следующего года, а премьера состоится осенью.
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