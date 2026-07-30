В Москве начали делить наследство Ножкина

В Москве открыли наследственное дело после смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина, который скончался 22 июня 2026 года на 90-м году жизни, сообщает aif.ru. Дело ведет один из столичных нотариусов.

В состав наследства, по данным издания, могут входить квартира в Москве и дача в Подмосковье. Основным претендентом на имущество считался внебрачный сын артиста Михаил Колосов, которому, по некоторым данным, Ножкин завещал столичную квартиру.

Однако завещание и родственные связи стали предметом споров. Невестка покойного Лидия Кудрявцева опровергает родство Колосова с артистом, но при этом подтвердила, что у Ножкина действительно есть другой внебрачный сын по имени Михаил. Сам Колосов в интервью заявил, что узнал о существовании завещания из прессы и не намерен «воевать» за наследство.

Наследственное дело открывается даже при наличии завещания — этот документ не отменяет оформление прав у нотариуса, а только определяет круг лиц, которые получат имущество. Если завещание будет оспорено или признано недействительным, в силу вступят наследники по закону.

Михаил Ножкин — народный артист РСФСР, советский и российский актер, поэт, бард и автор-исполнитель песен. Его самая известная песня — «Последний бой», прозвучавшая в эпопее «Освобождение» и ставшая неофициальным гимном ветеранов.

Ножкин также написал слова к песне «Поклонимся великим тем годам» на музыку Александры Пахмутовой. Его перу принадлежат несколько сотен стихотворений и песен, многие из которых вошли в авторские сборники и пластинки.

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