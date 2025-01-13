Стало известно о наследстве Евгении Добровольской

Умершая российская актриса Евгения Добровольская была владелицей двухэтажного дома в живописном подмосковном поселке Загорянском и квартиры на Старом Арбате в Москве, пишет StarHit.

По праву наследства эта недвижимость будет делиться между наследниками Добровольской — сыновьями Степаном, Николаем, Яном и дочерью Анастасией.

Сама актриса в одном из интервью рассказала, что ее квартира сделана таким образом, чтобы было удобно всем членам ее семьи. Добровольская отмечала, что ее мечта оказалось реальностью.

10 января стало известно о смерти Евгении Добровольской. Ее уход стал настоящим шоком для многих поклонников и коллег. Актриса долгое время скрывала от окружающих свою болезнь — рак. Она до последнего момента надеялась на ремиссию.

Как отмечал Игорь Золотовицкий — ректор Школы-студии МХАТ, где работала артистка, ее постоянно окружали дети и близкие. Он выразил семье и близким Добровольской соболезнования.

Похороны актрисы состоятся 14 января. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Ранее сообщалось, что умершая Евгения Добровольская оставила прикованную к постели тяжелобольную дочь Анастасию.