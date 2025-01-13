Стало известно о наследстве Евгении Добровольской
StarHit: наследникам Добровольской достались двухэтажный дом и квартира в Москве
Фото: [freepik.com]
Умершая российская актриса Евгения Добровольская была владелицей двухэтажного дома в живописном подмосковном поселке Загорянском и квартиры на Старом Арбате в Москве, пишет StarHit.
По праву наследства эта недвижимость будет делиться между наследниками Добровольской — сыновьями Степаном, Николаем, Яном и дочерью Анастасией.
Сама актриса в одном из интервью рассказала, что ее квартира сделана таким образом, чтобы было удобно всем членам ее семьи. Добровольская отмечала, что ее мечта оказалось реальностью.
10 января стало известно о смерти Евгении Добровольской. Ее уход стал настоящим шоком для многих поклонников и коллег. Актриса долгое время скрывала от окружающих свою болезнь — рак. Она до последнего момента надеялась на ремиссию.
Как отмечал Игорь Золотовицкий — ректор Школы-студии МХАТ, где работала артистка, ее постоянно окружали дети и близкие. Он выразил семье и близким Добровольской соболезнования.
Похороны актрисы состоятся 14 января. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее сообщалось, что умершая Евгения Добровольская оставила прикованную к постели тяжелобольную дочь Анастасию.