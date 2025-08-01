В Москве нашли мертвым актера, сыгравшего в «Склифосовском» и «Содержанках»

В Москве в собственной квартире обнаружили тело российского актера Максима Глотова, запомнившегося зрителям по ролям в сериалах «Раневская», «Содержанки» и «Склифосовский», сообщил SHOT.

По информации телеграм-канала, перед этим 60-летний артист несколько дней не выходил на связь с близкими.

Тело актера нашли днем 1 августа в его квартире на улице Вучетича. За свою карьеру Глотов сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах, став узнаваемым лицом российского кинематографа. Однако последние годы жизни артиста были далеки от мира кино.

По данным SHOT, в последнее время Глотов работал водителем. Несколько лет он был прописан в квартире на Патриарших прудах, но затем перебрался в другое жилище. Родные, по данным источников, проживают в Одессе.

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