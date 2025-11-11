В Москве прошел форум «Культура Традиции Наследие»

В Москве прошел Международный форум «Культура Традиции Наследие», организованный Союзом промышленников и предпринимателей «Иволга», участниками стали 300 человек — представители власти, бизнеса, народных художественных промыслов, дизайнеров, экспертов в области культуры и экономики. Об этом сообщили в пресс-службе «Иволги».

Главная тема мероприятия — принятие резолюции, связанной с созданием Культурно-промышленного комплекса России, девиз — «От истока к возрождению через нити времени». Форум направлен на создание устойчивого движения по возрождению культурного кода России в быту, интерьере, дизайне, производстве и воспитании.

«Сегодня мы говорим о народных художественных промыслах не как о явлении прошлого, а как о живой, динамично развивающейся отрасли, которая формирует современный облик нашей страны. Это особенно символично в преддверии 2026 года, который президент России Владимир Владимирович Путин объявил годом Единства народов», — отметила в приветственной речи заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Инна Святенко.

Перед участниками выступили заместитель начальника Управления Президента по общественным проектам Александр Журавский, ответственный секретарь Бюро Высшего Совета Партии «Единая Россия», депутат Госдумы Денис Кравченко, статс-секретарь — заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева и не только.

«Создание Культурно-промышленного комплекса — это не просто экономическая задача. Перед лицом попыток «отмены» русской культуры за рубежом, эта работа приобретает особое значение», — поделилась Председатель Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Альфия Петрухина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.