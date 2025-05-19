В Москве скончался народный артист СССР Юрий Владимиров

В Москве на 84-м году жизни скончался российский танцовщик и педагог Юрий Владимиров, ставший выдающейся фигурой в истории Большого театра. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра сообщило РИА Новости.

Признанный народным артистом СССР, Владимиров считался одним из ярчайших представителей «золотого века» российского балета и оставил глубокий след в мире классического танца.

Юрий Кузьмич родился 1 января 1942 года во Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Академия хореографии).

Владимирова описывали как яркого, мощного и темпераментного танцовщика, обладавшего выдающимся прыжком, спортивным стилем и драматическим мастерством. Его постоянной партнершей на сцене была супруга — балерина Нина Сорокина.

После завершения карьеры танцовщика Владимиров стал педагогом-репетитором в Большом театре, подготовив таких артистов, как Дмитрий Гуданов и Иван Васильев.

Ранее стало известно о смерти народной артистки России Ольги Блок-Миримской.