В Москве скончался народный артист СССР Юрий Владимиров
В возрасте 83 года скончался народный артист СССР Юрий Владимиров
Фото: [freepik.com]
В Москве на 84-м году жизни скончался российский танцовщик и педагог Юрий Владимиров, ставший выдающейся фигурой в истории Большого театра. Об этом со ссылкой на пресс-службу театра сообщило РИА Новости.
Признанный народным артистом СССР, Владимиров считался одним из ярчайших представителей «золотого века» российского балета и оставил глубокий след в мире классического танца.
Юрий Кузьмич родился 1 января 1942 года во Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Академия хореографии).
Владимирова описывали как яркого, мощного и темпераментного танцовщика, обладавшего выдающимся прыжком, спортивным стилем и драматическим мастерством. Его постоянной партнершей на сцене была супруга — балерина Нина Сорокина.
После завершения карьеры танцовщика Владимиров стал педагогом-репетитором в Большом театре, подготовив таких артистов, как Дмитрий Гуданов и Иван Васильев.
Ранее стало известно о смерти народной артистки России Ольги Блок-Миримской.