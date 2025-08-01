В Москве стартовали продажи билетов на «Интервидение»

В Москве стартовала продажа билетов на финал международного конкурса «Интервидение». Грандиозное шоу с участием звезд со всего мира пройдет 20 сентября на «Live Арене». Об этом сообщает РИА Новости.

На Манежной площади открылась продажа билетов на финал «Интервидения» — одного из самых ожидаемых музыкальных событий года. Организаторы устроили символический старт, приурочив его к 50 дням до шоу.

В церемонии участвовал Илья Авербух, известный хореограф и продюсер ледовых шоу. Он назвал конкурс важным проектом, который соберет талантливых артистов со всего мира. По его словам, это шанс для исполнителей заявить о себе на международной сцене.

Финал пройдет 20 сентября в московском зале «Live Арена». В числе участников — российский певец SHAMAN, белорусская исполнительница Настя Кравченко, трио «Номад» из Киргизии и другие звезды.

Конкурс «Интервидение» проходит впервые — его проведение поддержал президент Владимир Путин. Организаторы обещают зрелищное шоу, которое увидят миллионы зрителей.

Ранее SHAMAN в центре Москвы презентовал клип на песню «Прямо по сердцу».