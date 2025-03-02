Диджей и журналистка Ольга Хрипина скончалась в возрасте 47 лет

1 марта не стало Ольги Хрипиной — талантливой диджея, радиоведущей и журналистки. Об этом стало известно из сообщения портала «Город ВО».

Согласно информации, предоставленной порталом, Ольга более двух десятилетий своей жизни посвятила работе в сфере средств массовой информации. Жители города Вологды хорошо знали её как голос радиостанции «Премьер». Кроме того, она сотрудничала с информационными агентствами в качестве корреспондента.

В сообщении говорится, что Ольга Хрипина, журналистка, скончалась. Причина смерти не уточняется.

Также отмечается, что Ольга Хрипина страдала от тяжёлого заболевания.

Портал уточняет, что информация о дате и времени прощания с Ольгой Хрипиной будет опубликована позже.

Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни умер известный шахматист Борис Спасский, который когда-то завоевал титул чемпиона мира. Он дважды становился чемпионом СССР и шесть раз выводил сборную СССР к победе на всемирных шахматных олимпиадах, активно занимался распространением шахматной культуры, открывая в России школы и клубы.