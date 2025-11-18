В Москве в Центральном музее ВС РФ пройдет награждение победителей фотоконкурса «Я служу в ВКС! -2025»

В среду, 26 ноября, в Москве в Центральном музее Вооруженных Сил Российской Федерации пройдет торжественная церемония награждения победителей 10-го, юбилейного открытого всероссийского фотоконкурса «Я служу в ВКС!». Его организовали Главное командование Воздушно-космических сил и Центральный офицерский клуб ВКС.

В этот раз конкурс посвятили 80-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, церемонию награждения посетят представители культуры и искусства, общественные и государственные деятели, ветераны ВКС.

В общей сложности на конкурс прислали более 1,5 тыс. работ более чем от 200 участников из 30 регионов России. Их оценивали члены жюри, в том числе директор Департамента информации и печати МИД России, кандидат исторических наук Мария Захарова.

«Каждый год фотографии удивляют своей искренностью, композицией и креативным подходом к съемки. Они никого не оставляют равнодушным: ни взрослых, ни детей. Участникам конкурса желаю продолжать творить, создавать уникальные работы», — поделился председатель жюри, генерал-майор Владимир Байкин.

Лучшие работы можно будет увидеть на выставках, организованных Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил по всей России. Узнать подробнее о конкурсе можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.