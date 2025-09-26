В Москве вручат премию «Навстречу жизни» лучшим врачам в области материнства и детства

В Москве 26 сентября в рамках XXVI Всероссийского форума «Мать и дитя» пройдет церемония вручения II Национальной премии имени В. И. Кулакова «Навстречу жизни». Награда учреждена для признания заслуг врачей, ежедневно спасающих жизни женщин и детей, а также развивающих репродуктивную медицину в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

Премия охватывает широкий спектр номинаций. Среди них — «Операция, спасшая жизнь» за проведение уникальных хирургических вмешательств, «Время героев» за самоотверженность при оказании помощи в экстремальных условиях, а также «Рождение» за успешное ведение беременности при тяжелых патологиях.

Кроме того, отдельные награды вручат в категориях «У истоков жизни», «За верность профессии», «Учитель 2025», «Будущее профессии» и «Важен каждый ребенок». Помимо персональных наград, будут отмечены и учреждения: в числе номинаций — «Перинатальный центр 2025», «Открытие 2025» и «Кафедра 2025».

Премия символизирует признание вклада медицинского сообщества в сохранение здоровья матерей и детей, а также в развитие отечественной школы акушерства и неонатологии.

До этого стало известно, что на первый Донецкий международный кинофестиваль поступили заявки из 12 стран.