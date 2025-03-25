Умер российский тележурналист Константин Цивилев

На 60-м году жизни в Москве скончался российский тележурналист Константин Цивилев, сообщил «Московский комсомолец».

По информации издания, Цивилев умер в своей квартире, расположенной на Пятницком шоссе Москвы.

Цивилев был выпускником Института культуры и прославился как талантливый журналист и телеведущий, который вел множество популярных телевизионных программ. Сред них —«Времечко», «Сегоднячко», «Иванов, Петров, Сидоров», «Жидкие гвозди», «Что новенького?» и «Дела житейские».

Журналист также стал автором трех книг и снял более 50 документальных фильмов в рамках своего проекта «Городские истории». Он также создал свыше тысячи телесюжетов, которые освещали различные аспекты жизни в России и за ее пределами.

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