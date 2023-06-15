В музее-усадьбе «Горки Ленинские» пройдет выставка, посвященная Зинаиде Морозовой

Музей-заповедник «Горки Ленинские» готовится к выставке «Пальмы и розы Зинаиды Морозовой». Об этом сообщает подмосковное Министерство культуры и туризма.

Экспозиция будет посвящена последней дореволюционной владелице усадьбы Зинаиде Морозовой (вдова мецената Саввы Морозова) и ее дочери Марии. Экскурсоводы расскажут посетителям о жизни в усадьбе, привычках и вкусах жильцов, а также о любимых цветах владельцев. Каждый из разделов выставки отразит определенный этап предреволюционной эпохи.

Ранее выставок, посвященных Зинаиде Морозовой, не проводилось. Хотя, как отметила директор музея-заповедника Алиса Бирюкова, хозяйка усадьбы была яркой личностью, ее судьба достойна сериала. Морозова была настоящей светской дамой — обладала незаурядным умом, любила выходы в общество, устраивала благотворительные балы. И всегда ее окружали красивые цветы, которые она с любовью растила в оранжереях.

Также в рамках мероприятия состоится фестиваль классической музыки с произведениями Грига, Рахманинова, Брамса и других композиторов.

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