В Одинцове прошел первый подмосковный фестиваль для моделей «50+»
Фото: [Мария Шматкова]
Более 200 представительниц прекрасного пола из восьми городов стали участницами дебютного фестиваля «Модный возраст – 2023», который состоялся в Одинцове.
Идею проведения масштабного действа подсказали в Коломне, где в конце прошлого года создали школу моделей «50+». Очень быстро дамы элегантного возраста освоили дефиле, и меценаты организовали конкурс местного значения.
«Огромная признательность тем, кто вышел с инициативой областного фестиваля. Один спонсор выделил автобус, второй дал средства на костюмы. Первый блин не вышел комом, мы стали свидетелями настоящего праздника любви к жизни», — отмечает депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.
Как считает вице-президент благотворительного фонда «Всегда рядом» Светлана Ушакова, интерес бизнесменов к конкурсу будет расти, его география будет расширяться и со временем охватит все Подмосковье.
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