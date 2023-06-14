В Одинцове прошел первый подмосковный фестиваль для моделей «50+»

Более 200 представительниц прекрасного пола из восьми городов стали участницами дебютного фестиваля «Модный возраст – 2023», который состоялся в Одинцове.

Идею проведения масштабного действа подсказали в Коломне, где в конце прошлого года создали школу моделей «50+». Очень быстро дамы элегантного возраста освоили дефиле, и меценаты организовали конкурс местного значения.

«Огромная признательность тем, кто вышел с инициативой областного фестиваля. Один спонсор выделил автобус, второй дал средства на костюмы. Первый блин не вышел комом, мы стали свидетелями настоящего праздника любви к жизни», — отмечает депутат Московской областной Думы Анатолий Никитин.

Как считает вице-президент благотворительного фонда «Всегда рядом» Светлана Ушакова, интерес бизнесменов к конкурсу будет расти, его география будет расширяться и со временем охватит все Подмосковье.

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