В Мытищах определили победителей Всероссийских соревнований по армейскому рукопашному бою

В подмосковных Мытищах в минувшие выходные успешно прошли масштабные Всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою «Турнир памяти воинов». Мероприятие, как сообщил портал REGIONS со ссылкой на Следственный комитет Московской области, было посвящено военнослужащим и сотрудникам силовых структур, отдавшим жизнь служению Отечеству.

Этот престижный турнир проводился на территории Подмосковья уже в пятый раз, традиционно собирая молодых спортсменов со всей страны. В текущем году география и численность участников значительно расширились: за победу боролись 400 детей и подростков, которые представляли 58 команд из 26 регионов России.

«Цель турнира — показать подрастающему поколению, что служба в силовых структурах, вооруженных силах важна и престижна, что это именно то к чему они должны стремиться», — подчеркнул советник заместителя генерального директора Госкорпорации «Ростех», Вице-президент Федерации армейского рукопашного боя России Владимир Устюхин.

Церемонию награждения почтили своим присутствием известные государственные и общественные деятели, включая заместителя председателя Государственной Думы Шолбана Кара-оола, заместителя главнокомандующего сухопутных войск России генерал-лейтенанта Алексея Авдеева и актера Игоря Петренко.

По результатам упорной борьбы абсолютным лидером в общекомандном зачете стала сборная Московской области. Второе место завоевали спортсмены из Москвы, а бронзовые награды достались команде из Краснодарского края.

