В Нидерландах прокуратура арестовала девять домов нападающего «Спартака» Промеса

Издание отмечает, что стоимость домов, расположенных в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде, оценивается в «миллионы евро».

По решению прокуратуры, живущих в этих домах людей, если они там есть, никто выселять не будет. Просто Промес не сможет распорядиться своей собственностью, например, продать ее.

Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде крупной партии наркотиков. А летом 2023 года Промес был осужден на полтора года за то, что на вечеринке нанес ножевое ранение своему кузену.

В настоящее время Квинси находится в расположении «Спартака». Голландский нападающий является самым результативным легионером в истории чемпионатов России — 92 гола.