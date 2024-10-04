В НИИ имени Склифосовского раскрыли информацию о состоянии Ливанова

Народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в реанимации отделения неврологии НИИ имени Н.В. Склифосовского. Его состояние остается тяжелым. Об этом РИА Новости сообщили в медицинском учреждении.

Во вторник, 1 октября, стало известно, что в Москве с подозрением на инсульт госпитализировали советского актера Ливанова. По информации SHOT, 89-летний актер почувствовал себя плохо за пару дней до этого.

В четверг, 3 октября, «РЕН ТВ» сообщил, что Ливанов после хирургического вмешательства находится в стабильном состоянии. Отмечалось, что актер дышит самостоятельно — аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) ему не понадобился.

Ливанов известен как создатель экранного образа Шерлока Холмса в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова по детективам писателя Артура Конана Дойла. В 2006 году актер был награжден почетным членством ордена Британской империи.

Ранее сообщалось, что в Москве знаменитую советскую актрису Инну Выходцеву доставили в больницу после инсульта.