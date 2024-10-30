В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии актера из «Интернов» Ильина

В НИИ Склифосовского проинформировали, что Александр Ильин, актер из российского сериала о молодых врачах «Интерны», проходит обследование в диагностическом отделении, и его состояние считается удовлетворительным, передает РБК.

Ильин начал свою карьеру в кино еще в детстве, появившись в небольшой роли в телесериале «Мелочи жизни», который вышел в 1992 году.

На сегодняшний день артист снялся более чем в 50 фильмах и телепроектах. Широкую известность ему принесла роль врача Семена Лобанова в сериале «Интерны».

Ранее сообщалось, что Александр Ильин попал на экстренную операцию в Москве. Актера госпитализировали с аппендицитом. Еще вчера 40-летний Ильин начал испытывать сильные боли в области живота. Его срочно доставили в больницу Склифосовского.