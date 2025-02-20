В Нижегородской области пройдут съемки пяти кинофильмов в этом году

Еще пять фильмов и программ планируется снять на территории Нижегородской области в 2025 году. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на региональный Минкульт.

Уточняется, что в ближайшие два месяца запланированы съемки фильма «Волонтеры», цикла документальных программ «Пряничный домик», короткометражки «Одинокие окна».

Отмечается, что для съемок программы «Пряничный домик» уже согласовано шесть локаций, а для остальных проектов площадки еще подбирают и согласовывают.

Кроме того, в летний период продюсерский центр «Горад» желает снять многосерийный детектив «Игра в прятки», а Международный культурный диалог — культурно-этнографический проект «Русские свадьбы». Также в текущем месяце в Нижегородской области уже проходили съемки сериала «Акушер-2», площадками для которого стали почти 30 локаций.

Ранее сообщалось, что Нижний Тагил стал первым городом, где показали премьеру фильма «Бажов. Одолженное время».