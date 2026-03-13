В Норвегии могут в течение недели решить вопрос с паспортом для голкипера Хайкина

Сальтведт рассказал, что есть явные знаки того, что, когда в следующую среду главный тренер сборной Стале Сольбаккен, объявит состав команды на товарищеские матчи с Нидерландами и Швейцарией, в нем обнаружится и фамилия Хайкина.

Ожидается, что в скором времени после этого Хайкин станет первым номером в сборной.

Никита Хайкин выступает за норвежский «Буде-Глимт» с небольшим перерывом с 2019 года. В этом сезоне скандинавский клуб творит историю в Лиге чемпионов УЕФА. «Буде-Глимт» уже выбил из турнира прошлогоднего финалиста — миланский «Интер», а в первом матче 1/8 финала разгромил лиссабонский «Спортинг» (3:0).

Ранее Никита Хайкин жаловался на сложности получения норвежского гражданства. Он пояснил, что стремится получить паспорт Норвегии не ради чемпионата мира, а для того, чтобы его жизнь в стране стала несколько проще.