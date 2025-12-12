В Норвегии объяснили теплые слова своих лыжников в адрес Коростелева

Журналист телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт объяснил РИА Новости теплые слова норвежских лыжников в адрес россиянина Савелия Коростелева, который получил нейтральный статус и готовится принять старт на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо заявил, что ждет встречи с российским гонщиком на лыжне. Другой норвежский лыжник Эйнар Хедегарт назвал Коростелева легким и приятным в общении парнем. Он сказал, что легко считать всех русских злодеями, что, конечно, не так: «они такие же, как мы».

«Норвежцы всегда любили русский народ и будут продолжать это делать в будущем, когда СВО на Украине наконец закончится. Поэтому я не удивлен, когда Хедегарт называет Коростелева приятным парнем. Теперь у него появилась возможность показать это и другим», — прокомментировал Сальтведт слова Хедегарта.

Ранее олимпийская чемпионка Вероника Степанова заявила, что она не будет добиваться получения нейтрального статуса, так как он предусматривает выступление без национальных гимна и флага.