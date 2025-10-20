В Норвегии опасаются возвращения российских лыжников

Известный норвежский спортивный журналист телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт сообщил, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) склоняется к тому, чтобы допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2026 года.

Вопрос о допуске россиян будет рассмотрен 21 октября на заседании исполкома федерации.

По данным журналиста, повлиять на решение исполкома попытается глава FIS Юхан Элиаш, который заинтересован в восстановлении соревнований с полным составом участников. Сальтведт рассказал, что его редакция получила данные опроса, тайно проведенного среди национальных федераций, и была удивлена его результатами.

Норвежский журналист считает, что благодаря стараниям Элиаша у России появляется неплохой шанс на возвращение в международные соревнования.

Ранее Сальтведт сетовал на то, что МОК уклонился от решения по допуску россиян и переложил его на международные федерации.