В Норвегии разглядели «скрытое отчаяние» у российских лыжников

В Монте-Бондоне (Италия) завершается тренировочный сбор российских лыжников группы Юрия Бородавко, в котором принимают участие девять спортсменов во главе с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым. Эксперты в Норвегии обсуждают тренировки российских лыжников в Европе.

«За этим стоит скрытое отчаяние. Время летит слишком быстро для них. Они скрывают это под оскорбительной оболочкой позитива. Они пытаются показать, что они в деле, несмотря ни на что. То, что Большунову разрешили участвовать в гонках в Европе этой зимой, было успехом. Должно быть, это их мотивировало. И теперь они хотят посмотреть, насколько далеко смогут зайти», — заявил журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Салтведт.

Он отметил, что русские стали действовать более дипломатично и конструктивно и до последнего момента будут рассчитывать на допуск к квалификации к Олимпийским играм.

Эксперт по лыжным гонкам телеканала TV2 Петтер Шинстад предположил, что условия для тренировок в России могут быть не такими хорошими, поэтому спортсмены стремятся выехать на подготовку в Европу.

Ранее норвежский журналист Томас Харстад заявил, что «русский медведь снова зарычал», говоря о тренировках Большунова в Европе.