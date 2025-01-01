В новогодней программе «Голубой огонек» выступили украинские артистки
В «Голубом огоньке» на «России-1» выступили украинки Ани Лорак и Таисия Повалий
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В праздничном выпуске передачи «Голубой огонек» на канале «Россия-1» приняли участие две артистки из Украины — Ани Лорак и Таисия Повалий. Видеозаписи их выступлений появились в телеграм-канале «Страна.ua».
Ани Лорак представила зрителям композицию «Танцы», а Таисия Повалий совместно с Кубанским казачьим хором исполнила песню «Ти ж мене підманула».
Согласно анализу, проведенному Rambler&Co, 82% аудитории предпочитают смотреть новогодние телепрограммы в компании родных, несмотря на снижение интереса к подобным шоу.
Ранее сообщалось, что организаторы новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае попросили его воздержаться от проукраинских высказываний во время выступлений.