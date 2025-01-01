В новогодней программе «Голубой огонек» выступили украинские артистки

В праздничном выпуске передачи «Голубой огонек» на канале «Россия-1» приняли участие две артистки из Украины — Ани Лорак и Таисия Повалий. Видеозаписи их выступлений появились в телеграм-канале «Страна.ua».

Ани Лорак представила зрителям композицию «Танцы», а Таисия Повалий совместно с Кубанским казачьим хором исполнила песню «Ти ж мене підманула».

Согласно анализу, проведенному Rambler&Co, 82% аудитории предпочитают смотреть новогодние телепрограммы в компании родных, несмотря на снижение интереса к подобным шоу.

Ранее сообщалось, что организаторы новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае попросили его воздержаться от проукраинских высказываний во время выступлений.