В новом беговом сезоне Суперлиги в Подмосковье состоятся пять масштабных стартов

В Подмосковье стартовала регистрация на все забеги серии Суперлиги Подмосковья, так всего состояться пять масштабных стартов. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Откроет беговой сезон Коломенский полумарафон «Летопись Победы», который состоится 5 мая. Забег «Волоколамский рубеж» запланирован на 8 июня, традиционный полумарафон «Сергиевым путем» пройдет 13 июля в Сергиевом Посаде. Полумарафон «Большая Волга» 24 августа состоится в Дубне — это новая локация Суперлиги Подмосковья. Завершится сезон кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN», который пройдет 19 октября.

Напоминаем, что принять участие в стартах могут все желающие: от новичков до продвинутых бегунов. Для юных спортсменов в возрасте от 4 до 11 лет подготовлены традиционные бесплатные забеги на дистанции 300 и 600 метров.

Для новичков организован забег на 3 км — без ограничений количества участников (регистрация ограничена по времени — обращайте внимание на информацию, указанную в описании конкретного бегового события). Опытным бегунам, как и в предыдущих сезонах, на выбор предлагается три дистанции — 5, 10 или 21,1 км.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыл на территории стадиона «Авангард» в Домодедово первый в Подмосковье полноразмерный футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом.