В Новороссийске отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Земфиры* и Арбениной

В одном из баров Новороссийска 6 апреля должно было состояться выступление кавер-группы «Цветной бульвар». Музыкальный коллектив, в частности, исполняет композиции исполнительниц Дианы Арбениной и Земфиры*.

Однако, как пишет «Коммерсант-Кубань» со ссылкой на мэрию Новороссийска, концерт музыкантов был отменен по просьбе активистов организации «Рубеж» и местной Ассоциации волонтеров СВО.

«Они потребовали обратить внимание на организаторов данного мероприятия и выступили против песен, авторы которых "осуждают СВО и поддерживают ВСУ"», — приводится в публикации.

По информации издания, отменил выступление кавер-группы владелец бара. Это якобы произошло после беседы с сотрудниками новороссийского управления торговли и потребительского рынка.

Ранее мы сообщали, что Земфира рискует лишиться 9 млн рублей из-за нового закона об иноагентах.

* — внесена Минюстом РФ в список иноагентов