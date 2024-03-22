В Новороссийске отменили концерт кавер-группы, исполняющей песни Земфиры* и Арбениной
Фото: [Pixabay.com]
В одном из баров Новороссийска 6 апреля должно было состояться выступление кавер-группы «Цветной бульвар». Музыкальный коллектив, в частности, исполняет композиции исполнительниц Дианы Арбениной и Земфиры*.
Однако, как пишет «Коммерсант-Кубань» со ссылкой на мэрию Новороссийска, концерт музыкантов был отменен по просьбе активистов организации «Рубеж» и местной Ассоциации волонтеров СВО.
«Они потребовали обратить внимание на организаторов данного мероприятия и выступили против песен, авторы которых "осуждают СВО и поддерживают ВСУ"», — приводится в публикации.
По информации издания, отменил выступление кавер-группы владелец бара. Это якобы произошло после беседы с сотрудниками новороссийского управления торговли и потребительского рынка.
Ранее мы сообщали, что Земфира рискует лишиться 9 млн рублей из-за нового закона об иноагентах.
* — внесена Минюстом РФ в список иноагентов