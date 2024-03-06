Земфира рискует лишиться 9 млн рублей из-за нового закона об иноагентах

Исполнительница Земфира* может потерять солидный доход от авторских отчислений из России, сообщает сайт aif.ru . Это произойдет в том случае, если Госдума примет закон, запрещающий такие выплаты иностранным агентам.

Средний заработок певицы Земфиры — 30 миллионов рублей в год. Именно девять миллионов из них приходят ей в качестве авторских отчислений. Исполнительница получает достаточно много благодаря тому, что самостоятельно пишет тексты и музыку к ним.

Полагают, что Госдума может окончательно принять закон о запрете на получение выплат из РФ иностранным агентам. Также после этого лицам в соответствующем статусе нельзя будет получить выплаты и по смежным правам.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов приблизился к получению УДО. Шансы на досрочный выход актера из колонии оценивали эксперты.

*Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.