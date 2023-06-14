В Подмосковье следят за правильной рубкой леса
Фото: [Комитет лесного хозяйства МО]
Сотрудники Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» внимательно проследили за тем, как идет рубка молодняка на территории лесного фонда.
По сообщению специалистов филиала, в Веселевском лесничестве удалили ненужные древесные породы и кустарники. Здесь стало светлее, созданы условия для роста здорового смешанного леса. Всего корректировке и улучшению подлежит 16 га леса.
«Одним из главных принципов рубки является формирование устойчивых лесных насаждений, а работа по осветлению делается, что создать оптимальную среду для выращивания качественных и здоровых молодых лесов», — подчеркивает старший лесничий Юрий Бурлаков.
Ранее мы сообщали, что детский психолог из Пушкино презентовала книги на фестивале «Красная площадь».