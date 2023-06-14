В Подмосковье следят за правильной рубкой леса

Сотрудники Наро-Фоминского филиала ГКУ МО «Мособллес» внимательно проследили за тем, как идет рубка молодняка на территории лесного фонда.

По сообщению специалистов филиала, в Веселевском лесничестве удалили ненужные древесные породы и кустарники. Здесь стало светлее, созданы условия для роста здорового смешанного леса. Всего корректировке и улучшению подлежит 16 га леса.

«Одним из главных принципов рубки является формирование устойчивых лесных насаждений, а работа по осветлению делается, что создать оптимальную среду для выращивания качественных и здоровых молодых лесов», — подчеркивает старший лесничий Юрий Бурлаков.

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