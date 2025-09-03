В Одинцово отметят пятилетие УМЦ «Авангард»

В субботу, 6 сентября, Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» организует день открытых дверей в честь пятилетия центра, мероприятие пройдет в Одинцово на территории парка «Патриот», стр. 9. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Для гостей подготовят спектакль Центрального академического театра Российской армии «Данькина каска», выставки вооружения и техники под открытым небом, показательные выступления спецназа, конной полиции и кинологов. Кроме того, их ждут спортивные мастер-классы от проекта «Выбор сильных», профессионального баскетбольного клуба ЦСКА, полевая кухня и не только. Отдельную программу разработают для детей, кульминацией дня станет пролет пилотажной группы «Стрижи».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 0+