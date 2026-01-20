В одной тарелке с Пересильд: актер из Раменского накормит звезд в новом роуд-муви

Житель Раменского Алексей Шаранин попал в актерский состав нового роуд-муви «Без оглядки». Как пишет REGIONS , он исполнит эпизодическую, но запоминающуюся роль комедийного повара в проекте режиссера Наталии Кончаловской. Премьера фильма, где главные роли играют Анна Пересильд и Дарья Алыпова, намечена на лето 2026 года.

По словам Шаранина, на роль искали именно «худенького повара» с комедийным оттенком. Актер, известный по роли в сериале «Мухтар. Он вернулся», подчеркивает: даже небольшие роли требуют полной отдачи и могут стать трамплином. Практическая сторона профессии заключается в умении превратить свою индивидуальность в рабочий инструмент.

Интересно, что несмотря на успех в комедийном жанре, сам артист признает симпатию к негативным персонажам. Совсем недавно он сыграл бандита, что демонстрирует важность для актера диапазона, даже при наличии узнаваемого амплуа. Это баланс между ожиданиями режиссеров, которые часто ищут «типаж», и внутренними творческими амбициями.

Съемки завершились осенью прошлого года, и теперь начинается этап постпродакшена. Участие в таком проекте для регионального актера — это не только творческий опыт, но и серьезная строка в резюме, которая повышает узнаваемость и открывает доступ к новым кастингам.

