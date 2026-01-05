В «Пафосе» обиделись на Карседо за некорректный уход в «Спартак»

Председатель правления и совладелец кипрского «Пафоса» Роман Дубов в «Коммент.Шоу» рассказал о расставании с главным тренером команды Хуаном Карлосом Карседо, который переходит в «Спартак».

По его словам, он выразил Карседо неудовольствие в том, что тот вел переговоры с московским клубом за спиной руководства «Пафоса». Несмотря на этот неприятный момент, в кипрском клубе готовы поддержать испанца, поскольку его дальнейшие успехи положительно скажутся и на имидже «Пафоса».

Дубов рассказал, что пожелал Карседо уйти красиво — с победой в последнем матче. Однако 4 января «Пафос» уступил в гостях «Аполлону» (1:2), после чего Карседо объявил в раздевалке о своем уходе.

Ожидается, что в ближайшие дни будет объявлено о подписании Карседо контракта со «Спартаком» до лета 2028 года. Отвечая на вопросы журналистов о причинах смены клуба, Карседо дал понять, что ключевую роль имела финансовая составляющая.