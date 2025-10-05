Глава Подольска Артамонов наградил героев СВО и тружеников в честь Дня города

«Сегодня мы отметили героев, которые являются настоящими символами мужества, долга и чести. Особую атмосферу празднику придало присутствие наших ветеранов. Было радостно видеть их в зале, ощущать их живой интерес и искреннюю гордость за Подольск. 244 года — это не просто дата в календаре, а целая история, наполненная трудом, подвигами и любовью к родной земле. Подольск уверенно развивается: строятся новые школы и детские сады, благоустраиваются дворы и парки, растет экономика и промышленность. Все это — результат общей работы, поддержки жителей и внимания губернатора Московской области Андрея Воробьева. С днем рождения, любимый Подольск! Оставайся местом силы, единства и вдохновения!» — сказал Артамонов.