Штаб в Павлово-Посадском округе принимает заявки на гуманитарную помощь для военных

В Павлово-Посадском городском округе продолжается системный сбор гуманитарной помощи для военнослужащих.

20-21 октября запланирована отправка очередного груза в зону специальной военной операции. Предстоящий конвой доставит необходимые товары в более чем 60 подразделений, где проходят службу военнослужащие, призванные из этого муниципального образования. География поставок охватит несколько регионов, включая Брянскую, Курскую, Белгородскую, Запорожскую, Херсонскую и Херсонскую области, а также Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Особенностью текущей партии стало то, что примерно половина грузов сформирована на основе персональных обращений военнослужащих, впервые подавших такие заявки.

Координацией помощи занимается специальный штаб, созданный по инициативе главы округа Дениса Олеговича Семенова. Штаб продолжает принимать запросы от земляков, находящихся в зоне СВО. Для связи с координаторами работает телефон: 8-916-712-05-45. Прием обращений осуществляется на постоянной основе для формирования последующих партий гуманитарных грузов.

