В Пермском крае обнаружили улицу, названную в честь Курта Кобейна

В Пермском крае действительно существует улица имени Курта Кобейна, она расположена рядом с деревней Ельники в Добрянском районе. Это название было присвоено согласно решению местной администрации, сообщил телеграм-канал Ural Mash.

В 2018 году жители дачного товарищества «Радуга» захотели увековечить память о своем любимом рок-исполнителе: они провели голосование на собрании и принесли соответствующий документ главе Краснослудского поселения. Она подписала его, отметив, что не имела возражений, хотя сама не слушает творчество Nirvana. На данный момент на улице имеются только два участка и одна табличка.

Однако улица может быть переименована — администрация Добрянского округа узнала о том, что такое название выбрано, всего лишь несколько дней назад. Им не нравится обстоятельство, при котором ушел из жизни музыкант.

Курт Кобейн — культовый американский музыкант, который возглавлял рок-группу Nirvana, ушел из жизни в 1994 году.

Ранее сообщалось, что в Перми десятки человек отравились в пекарне. Следователи СК расследуют инцидент.