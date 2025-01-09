В Перми десятки человек отравились в пекарне

Число граждан, которые отравились после посещения пекарни «Хлебница» в Перми, только растет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в правоохранительных органах.

По данным журналистов, по последней информации на вечер четверга, 9 января, зарегистрировано уже 82 случая отравления – именно столько граждан обратились в больницы. При этом, цифра пострадавших явно не окончательная – обращения продолжают поступать, и у всех заболевших выявляется возбудитель сальмонеллеза.

В СКР добавили, что после массового отравления в точках продажи пекарни «Хлебница» (в Перми открыты несколько десятков точек, уточняет РИА Новости) следователями СКР возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ. Также уточняется, что первые сообщения фиксировались уже с 29 декабря прошлого года.