В первые зимние выходные в Подмосковье прошло свыше 50 массовых спортивных стартов
Фото: [Пресс-служба Минспорта МО]
Официальный зимний спортивный сезон в Московской области стартовал со спортивно-массовых праздников.
Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, в прошедшие выходные состоялось более 50 мероприятий. С 1 декабря начали работу открытые катки и лыжные трассы. По словам главы ведомства Дмитрия Абаренова, в рамках зимнего сезона запланировано более 3,6 тысяч массовых стартов.
Отметим, что в Московской области будут работать более 800 катков и свыше 180 лыжных трасс.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.