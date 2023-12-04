В первые зимние выходные в Подмосковье прошло свыше 50 массовых спортивных стартов

Как информирует пресс-служба регионального Минспорта, в прошедшие выходные состоялось более 50 мероприятий. С 1 декабря начали работу открытые катки и лыжные трассы. По словам главы ведомства Дмитрия Абаренова, в рамках зимнего сезона запланировано более 3,6 тысяч массовых стартов.

Отметим, что в Московской области будут работать более 800 катков и свыше 180 лыжных трасс.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.