В подмосковном Жуковском капитально ремонтируют больницу

В Жуковском продолжается ремонт подразделений Городской клинической больницы в рамках целевой областной программы.

На очереди корпус 3 (улица Фрунзе, 1), где необходимо сделать общестроительные и отделочные работы. В настоящее время на конкурсной основе подбирается подрядчик, информирует региональное правительство по конкурентной политике.

Площадь ремонта — 461 квадратный метр. Ремонт, который будет осуществляться за счет средств областного бюджета, должен быть завершен до 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье участки под ИЖС можно выгодно выкупить.