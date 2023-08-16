В подмосковном Жуковском капитально ремонтируют больницу
Фото: [Жуковская ГКБ]
В Жуковском продолжается ремонт подразделений Городской клинической больницы в рамках целевой областной программы.
На очереди корпус 3 (улица Фрунзе, 1), где необходимо сделать общестроительные и отделочные работы. В настоящее время на конкурсной основе подбирается подрядчик, информирует региональное правительство по конкурентной политике.
Площадь ремонта — 461 квадратный метр. Ремонт, который будет осуществляться за счет средств областного бюджета, должен быть завершен до 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье участки под ИЖС можно выгодно выкупить.