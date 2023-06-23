В Подмосковье кулачным боем «стенка на стенку» отметят День дружбы и единения славян

Один из главных организаторов, чемпион мира по кикбоксингу Алексей Папин уверен, что одних только спортсменов соберется не менее тысячи. Зрителей же будет гораздо больше. Но места всем хватит — под фестиваль задействован городской стадион «Старт».

Основное действо развернется на футбольном поле, а вокруг арены будут работать многочисленные площадки для силовых дисциплин. Каждый желающий сможет проявить себя в жиме гири, армспорте и других интересных мини-турнирах. Апофеозом события станет бой на кулаках «стена на стенку». По словам Алексея Папина, в прошлом году была сшибка 50 на 50. Нынче число бойцов возрастет уже до 300.

День дружбы и единения славян традиционно отмечается 25 июня во всем мире.

0+

Ранее мы сообщали, что в Подмосковье подписали меморандум о развитии генетики в молочном животноводстве.