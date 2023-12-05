В Подмосковье начала работать праздничная иллюминация

Праздничная иллюминация заработала в муниципалитетах Подмосковья, сообщили в областном Минкультуры и туризма. Также в городах области начали устанавливать новогодние елки.

К примеру, на набережной озера Сенеж в Солнечногорске в рамках зажжения праздничной иллюминации провели ряд тематических мероприятий — парад Дедов Морозов, новогодние мастер-классы, фотосессии и хоровод вокруг елки. В Сергиевом Посаде возле главной городской елки можно было полакомиться баранками и попить чай из самовара.

Больше всего новогодних елок установили в Домодедово — тридцать две. На втором месте — Реутов, где установили двадцать семь праздничных деревьев, на третьем — Сергиев Посад с показателем двадцать пять елей. В общей сложности, в регионе установили полтысячи елок с иллюминацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность подготовки населенных пунктов региона к новогодним праздникам.