В Подмосковье началась регистрация на второй этап Кубка Сергея Карякина по шахматам

Сегодня открылась регистрация на второй этап Кубка президента Федерации шахмат Подмосковья Сергея Карякина. Турнир состоится в середине августа в Домодедово.

Как сообщила пресс-служба областного министерства физической культуры и спорта, участникам предстоит соревноваться в категориях: открытый турнир, мальчики и девочки 2009–2014 годов рождения, мальчики и девочки 2012–2014 годов рождения, мальчики и девочки 2015 года рождения и моложе. Регистрация доступна по ссылке.

Первый этап Кубка состоялся в Одинцовском округе в конце июля. Участие в нем приняли около 150 человек.

Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится в регионе с 2022 года по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в рамках первого этапа Кубка одновременно с Сергеем Карякиным сыграло пятнадцать человек, в том числе девять детей из новых регионов России.