Подмосковная компания стала лауреатом национальной премии «Индустрия»

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров тепло поздравил заместителя генерального директора компании Яну Ермалюк, вручил ей памятную статуэтку и пожелал новых успешных проектов.

«Метиз Производство» уже более 20 лет осуществляет инновационные решения по оказанию помощи инвалидам, у которых есть большие проблемы с передвижением. Деятельность щелковцев получает поддержку на региональном и федеральном уровнях, получает соответствующие субсидии и кредиты. Это позволяет предприятию динамично развиваться.

Премия «Индустрия» учреждена в 2014 году и уже через год получила статус правительственной.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят уникальный туристический комплекс.