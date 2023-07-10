Подмосковная компания стала лауреатом национальной премии «Индустрия»
Фото: [Министерство инвестиций, промышленности и науки МО]
Компания «Метиз Производство» из городского округа Щелково стала лауреатом престижной национальной промышленной премии «Индустрия». Награждение состоялось в рамках выставки ИННОПРОМ 2023.
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров тепло поздравил заместителя генерального директора компании Яну Ермалюк, вручил ей памятную статуэтку и пожелал новых успешных проектов.
«Метиз Производство» уже более 20 лет осуществляет инновационные решения по оказанию помощи инвалидам, у которых есть большие проблемы с передвижением. Деятельность щелковцев получает поддержку на региональном и федеральном уровнях, получает соответствующие субсидии и кредиты. Это позволяет предприятию динамично развиваться.
Премия «Индустрия» учреждена в 2014 году и уже через год получила статус правительственной.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье построят уникальный туристический комплекс.